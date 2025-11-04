İstanbul'da dördüncü ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon TL'ye satıldı

İstanbul’da ’Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ projesi çerçevesinde dördüncü ihale yapıldı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede 116 adet plaka satılırken, en yüksek plaka 5 milyon TL’den alıcı buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki taksi hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ’Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ projesi kapsamında 2 bin 500 yeni taksi plakası tahsis etmeye devam ediyor. Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen dördüncü ihalede, 250 adet taksi plakasının satılacağını duyuruldu. İlk plaka 4 milyon 905 bin TL + KDV bedelle satılırken, diğer plakalar 4 milyon 826 bin TL + KDV ile 5 Milyon TL + KDV arasında değişen bedellerle yeni sahiplerini buldu. Yapılan ihalede bugün toplam 116 plaka alıcı bulurken, dört ihalede toplamda 202 plaka satılmış oldu. Geriye kalan alıcıların ödemeyi yaptıktan sonra plakalarını alacakları öğrenilirken, en yüksek taksi plakası, 5 milyon TL’ye satıldı.

"116 taksici esnafı veya esnaf olmaya aday hemşehrimiz ihaleye girdi ve plaka almaya hak kazandı"

Plaka satışı gerçekleştirdiği ihaleyle ilgili konuşan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, "Uygulama tabanlı taksi ihalemizin dördüncüsünü gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 3 ihalede talepler nispeten her seferinde artsa da biraz daha düşük kalıyordu. Çünkü taksici esnafımız uygulama tabanlı taksi nedir? İhaleyle taksi nasıl alınıyor gibi usulleri yeni alışmaya başladı. Ancak bunu mutlulukla söyleyebiliriz ki; 116 taksici esnafı veya esnaf olmaya aday hemşehrimiz ihaleye girdi ve plaka almaya hak kazandı" dedi.

"Tam rakam ihale olduğu için 15 gün sonra kesin teminatlar yatırınca belli olacak"

İstanbulluları taksi bulma derdinden kurtarmaya gayret ettiklerini belirten Genel Sekreter Demir, "Toplam 200’ün üzerinde plakayı ihale etmiş olduk. Tam rakam biliyorsunuz ihale olduğu için 15 gün sonra kesinti teminatlar yatırınca belli olacak. O zaman belli olur ama mutlulukla söyleyebilirim ki şu an uygulama taban taksi 200’ün üzerinde satışı gerçekleşti. Zaten ilk 3 ihale de sattığımız taksileri de vatandaşımız İstanbul’da hemşehrilerimiz trafikte görüyor olmalılar. Ve biz o sattığımız taksileri yakından takip ediyoruz, diğer taksiler de olduğu gibi. Memnuniyet oldukça yüksek, hem taksici esnafı memnun hem İstanbullu hemşerilerimiz memnun dolayısıyla ne kadar doğru bir karar verdiğimizin bir kere daha farkına vardık. 2 bin 500 adet taksiyi bitirene kadar, hızımızı kesmeden devam edeceğiz. İstanbulluları taksi bulma derdinden kurtarmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.