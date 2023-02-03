İstanbul'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında elektrikli scooterın üzerinde köprüden geçmeye çalışan 2 genç kıza cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçlar uygulama noktasında tek tek durdurularak, sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler esnasında trafik kurallarına uymayan 7 kişiye toplam 18 bin 639 TL para cezası kesildi.

Denetimler sırasında elektrikli scootera iki kişi binip köprü istikametinde seyir halinde olan 2 genç kız da durduruldu. Genç kızlar yolun köprüye çıkacağını bilmediklerini ve bir daha scootera binmeyeceklerini söyledi. Genç kızlar polis ekipleri tarafından uygulanan cezai işlemin ardından bölgeden ayrıldı.

Öte yandan dron destekli denetimlerin devam edeceği öğrenildi.