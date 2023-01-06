İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde dron ile emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 3 sürücüye 136’şar lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçlar uygulama noktasında tek tek durdurularak, sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetim esnasında kemer takmadığı dron ile tespit edilen 3 sürücüye 436’şar TL, bir kamyon sürücüsüne ise levhalara uymamak ve trafiği tehlikeye atmaktan toplamda 872 TL para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.