İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 395 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da polis ekiplerince 6 ilçede son 7 gün içinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli türde 395 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 202 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 128 şüpheli yakalandı. Uyuşturucuların bir kısmının bazanın altından ve valizden çıktığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 1 ile 7 Ekim tarihleri arasında Esenyurt, Çatalca, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 128 kişi yakalandı, 79’u tutuklandı

Son bir haftada zehir tacirlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Polisiye soruşturmada, 130 kilogram kokain, 265 kilo 120 gram metamfetamin, 2 milyon 202 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap imalatında kullanılan 219 kilo 700 gram ham madde ele geçirildi.

Makineler baskın sırasında üretim yapıyordu

Operasyonlarda, uyuşturucu üretiminde kullanılan 5 makineye de el konulduğu belirtildi. Baskın sırasında hap üretimi yapan makinelerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekerken, yatak bazasında ve valizde ele geçirilen uyuşturucular gözden kaçmadı.

128 şüphelinin 79’u tutuklandı

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlıların 79‘u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geri kalan 49 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. Öte yandan operasyon çerçevesinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.