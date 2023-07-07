İstanbul'da ele geçirilen sahte ilaçların sergisi yapıldı

İstanbul polisi tarafından sahte ilaç kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, baskınlarda ele geçen sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlardan oluşan sahte ürünlerin sergisi yapıldı.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bir ilaç şebekesine yönelik dün Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenlenmiş, 2 yabancı yakalanmıştı. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin üretimi gerçekleştirdikleri sahte ürünleri 3. dünya ülkeleri ile savaş coğrafyasındaki memleketlere ve Türkiye piyasasına fahiş fiyatlarla pazarladıkları tespit edilmişti. Sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçları üretip bunları iç ve dış piyasaya sürdükleri anlaşılan yabancı uyruklu şüphelilerden ele geçirilen sahte ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lirayı bulduğu ifade edilirken, bu ürünler bugün emniyet avlusunda sergilendi.

Sergide, 3 bin 981 kutu içerisinde toplamda 56 bin 339 sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar, ilaç yapımında kullanılan çok sayıda ham maddeler yer aldı. Diğer yandan operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler, “Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretme ve Satma”, “1262 Sayılı Kanuna Delalet” ve “5607 SKM” suçlarından bu sabah ali makamlara sevk edildi.