İstanbul'da emniyet şeridini işgal eden sürücüye ceza

İstanbul’da emniyet şeridini gereksiz kullanan otomobil sürücüsüne polis tarafından 4 bin 936 lira para cezası kesildi.

Sosyal medyada gündeme gelen “Hem emniyet şeridini kullanıyor hem hakaretlerde bulunuyor." başlığı ile paylaşımı yapılan görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde bir şahsın trafikte aracı ile emniyet şeridini gereksiz yere işgal ettiği tespit edildi. B.E. isimli şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs hakkında "Emniyet şeridi ihlali suçundan 4 bin 64 TL, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 436 TL, "Yayaların yol üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması" suçundan 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL cezai işlem uygulandı.