İstanbul'da eşsiz dolunay manzarası mest etti

İstanbul'un en önemli simge yapılarından Fatih Camii ile birlikte görüntülenen dolunayın zaman atlatmalı görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da eşsiz dolunay manzarası mest etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul’un en önemli simge yapılarından Fatih Camii ile birlikte görüntülenen dolunayın zaman atlatmalı görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul’da dolunay olduğu zamanlarda fotoğraf sanatçıları Üsküdar Salacak Sahiline giderek tarihi yapılar ile birlikte özel anları yakalamaya çalışıyor. 220 adet fotoğraf çekilerek oluşturulan videoda kızıl renge bürünen dolunay Fatih Camii ile birlikte görüntülendi. Zaman atlatmalı çekim tekniği ile oluşturulan video izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Fotoğraf sanatçısı Yusuf Kaan Yıldırım’ın yüzlerce fotoğrafı video haline getirdiği dolunay masalsı manzaralar oluşturdu.

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