İstanbul'da eşsiz şimşek görüntüleri kameraya yansıdı

İstanbul ve çevresinde önceki gece yaklaşık 5 bine yakın şimşek çaktı. Geceyi gündüze çeviren şimşeklerin belgesel tadında eşsiz görüntüleri özel objektiflerle kameraya yansıdı.

İstanbul, Yalova ve Kocaeli hattında yaklaşık 5 bin, Çanakkale, Balıkesir çevresinde 600 şimşek hareketi kaydedildi. İstanbul’da önceki gece Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths tarafından kaydedilen şimşek görüntüleri görenleri olağanüstü bir yolculuğa çıkartıyor. Çoğu zaman görenlerin ürperdiği ve sesinden dolayı korktuğu şimşeklerin İstanbul’un simge yapıları ile birlikte görüntülenmesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ayasofya Camii üzerine düşüyormuş gibi gözüken şimşekler izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Şimşeğin Ayasofya cami minarelerine asılan “La İlahe İllallah” yazılı mahya arkasına düştüğü o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İstanbul’un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi’ne ise çok sayıda şimşek düştüğü anlar kaydedildi. Şimşeklerin adeta birbirleri ile dansı çekilen görüntülerle tüm güzelliği gözler önüne serildi.