İstanbul'da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü
İstanbul'da akşam saatlerinde Fatih ve Eyüpsultan'da etkili olan yar yağışı caddeleri ve araçların üzerini beyaza bürüdü.
İstanbul’da akşam saatlerinde Fatih ve Eyüpsultan’da etkili olan yar yağışı caddeleri ve araçların üzerini beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Fatih ve Eyüpsultan’da başlayan kar yağışı yolları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Bazı araçlar ise karda ilerlemekte zorluk yaşadı.