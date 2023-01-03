İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinde gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de devam etti. Yollarda görüş mesafesi düşerken trafikte zaman zaman aksamalar da yaşandı.

İstanbul’da son 3 gündür özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan sis bugünde devam etti. Günün ilk ışıklarında Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgelerinde de etkisini sürdüren sis yaşamı da etkiledi. Görüş mesafesi düşerken trafikte zaman zaman aksamalar yaşandığı görüldü.