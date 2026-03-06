İstanbul'da evcil köpekler afetlerde kullanılmak üzere eğitilmeye başlandı

Deprem Haftası çerçevesinde İstanbul’da afetlere hazırlık çalışmalarına dikkat çekildi. AFAD’dan sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere evcil köpeklerin eğitilmeye başlandığını belirterek, vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle İstanbul’da başlanılan özel proje AFAD’dan sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu tarafından ilk kez açıklandı. Eğitime uygun evcil köpeklerin belediyelerin eğitim merkezlerinde arama ve kurtarma eğitimleri alarak sayının arttırılması planlanıyor. Deprem Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada Türkiye’nin ve İstanbul’un deprem gerçeğiyle yaşadığına dikkat çeken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, depremin bir doğa olayı olduğunu ve buna uygun şekilde yaşam alışkanlıklarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"Depreme karşı en önemli tedbir sağlam binalar"

Deprem riskine karşı en önemli adımın güvenli yapılarda yaşamak olduğunu ifade eden Hersanlıoğlu, Arnavutköy ilçesinde bina stokuna ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. Hersanlıoğlu, "Arnavutköy’de yaklaşık 43 bin bina bulunuyor. Bu binaların yaklaşık 17 bininin belediyede planı ve projesi var. Ancak yaklaşık 26 bin binanın plan ve projesi belediyede bulunmuyor. Bu da en iyi ihtimalle bu yapıların ciddi bir denetim görmemiş olabileceğini gösteriyor. İstanbul’da özellikle 2000 yılı öncesi yapılan binaların büyük kısmında deniz kumu kullanılmış olma ihtimali de oldukça yüksek. Bu nedenle depreme dayanıklılık açısından risk oluşabiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yarısı Bizden" kampanyasını hatırlatan Hersanlıoğlu, riskli binalarda yaşayan vatandaşlara başvuru çağrısında bulundu. Hersanlıoğlu, "Binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşlarımızın bu kampanyaya başvurarak kentsel dönüşüm sürecine dahil olmalarını özellikle tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Deprem anında çök-kapan-tutun uygulanmalı"

Deprem sırasında yapılması gerekenler konusunda da vatandaşları uyaran Hersanlıoğlu, sarsıntı anında doğru davranışların hayat kurtardığını söyledi. Hersanlıoğlu, "Deprem sırasında çök, kapan ve tutun hareketini uygulamak çok önemli. Sarsıntı bittikten sonra binayı terk ederek toplanma alanlarına gidilmeli ve ikinci talimatlar beklenmeli. Eğer insanlar panikle araçlarına binip yola çıkmaya çalışırsa bu hem trafiği kilitler hem de afet yönetimini zorlaştırır. Bu da topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olur" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da evcil köpekler eğitime dahil edilmeye başlandı

Afetlere hazırlık kapsamında İstanbul’da yeni bir çalışma daha başlatıldığını belirten Hersanlıoğlu, evcil hayvanların arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek kapasitede olanlarının eğitilmesi için proje başlatıldığını açıkladı. Hersanlıoğlu, "Sayın Valimizin liderliğinde afet müdahale planı kapsamında arama kurtarma çalışma grubumuzu güçlendirmek için yeni bir çalışma başlattık. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek köpeklerin eğitimi için süreç başladı. Şu anda 19 normalde evcil olan köpeğimiz eğitime alındı. Bu İstanbul için önemli bir sayı ancak daha da artırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Köpek sahibi vatandaşlara da çağrıda bulunan Hersanlıoğlu, "Köpeği olan vatandaşlarımızın belediyelerin afet müdürlüklerine başvurmalarını özellikle önemsiyoruz. Bu köpekler afet merkezlerinde yapılacak eğitimlerle arama kurtarma çalışmalarında görev alabilecek hale getiriliyor. Vatandaşlarımızın bu çalışmalara destek vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Hersanlıoğlu, deprem gerçeği karşısında hem yapı güvenliğinin hem de afet bilincinin artırılması gerektiğini belirterek vatandaşları hazırlıklı olmaya davet etti.