İstanbul'da evlat cinayeti: Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü

İstinye’de bir kadın ile evde arkadaşıyla uyuşturucu pazarlığı yapan oğlu arasında kavga çıktı. Küfür ve hakaretler ederek bıçakla saldıran genç, annesi tarafından kocasının silahıyla göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak evden çıkarak birkaç metre sonra yere yığılan 27 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin silahla kendisini vurduğunu söyleyen erkek kardeşinin olay esnasında işyerinde olduğu Sarıyer polisince tespit edilince gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Sarıyer İstinye’de meydana geldi. İddiaya göre göre akşam saatlerinde işlettiği çiğköfte dükkanını kapatan Memnune Keleş (50) gece saatlerinde yaşadığı eve geldi. Kapıyı açtığında içeriden yoğun uyuşturucu kokusu alan ve duman gören kadın sinirlenerek oğlu Cihan Keleş’in (27) odasına girdi. İçeride arkadaşıyla beraber uyuşturucu pazarlığı yaptığını gören kadın, oğlunun arkadaşını evden kovdu.

Annesine küfür edip bıçakla üstüne yürüdü

Bu duruma öfkelenen Cihan Keleş, “benim işimi nasıl bozarsın” diyerek annesine küfür ve hakaretler etti. Bununla da kalmayan genç, eline bıçak alarak annesinin üstüne yürüdü. Korkuyla salona geçen kadın, kocası Mustafa Keleş’e (57) polisi aramasını söyledi. O esnada salonda bulunan başka bir bıçağı eline alan kadın, yatak odasına giderek sakladı. Sakladığı yerde kocasının ruhsatlı tabancasını bulan kadın, bıçakla üstüne yürüyen oğluna ateş açtı. Göğsünden vurularak can havliyle evden çıkan Cihan Keleş, birkaç adım gittikten sonra yere yığıldı. Ağır yaralı Cihan Keleş, dayısının aracıyla İstinye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erkek kardeş ağabeyinin kendisini vurduğunu söyledi

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, evdekilerin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda kadının küçük oğlu Bayram Barış Keleş, ağabeyi Cihan Keleş’in kendisini vurduğunu söyledi. Çelişkiler ifadeler vermesi ve tedirgin tavırlar sergilemesinden şüphelenen Sarıyer polisi, gencin olay esnasında çiğköftecide olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Bunun üzerine olay esnasında evde olmadığını itiraf eden Bayram Barış Keleş ve baba Mustafa Keleş, ağabeyini annesinin vurduğunu söyledi. Bayram Barış Keleş’in olay esnasında işyerinde olduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

“16 yıldır uyuşturucu kullanıyordu, tedavi ettirmek için çok uğraştım”

Çalışmaların ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, anne Memnune Keleş’i gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada alınan ifadesinde olayı anlatan kadın, oğlunun 16 yıldır uyuşturucu madde kullandığını bu yüzden kendisini tedavi ettirmek için AMATEM’e yatırmak istediklerini ancak tedavi olmadığını bu yüzden bir süre önce Rize’ye gittiklerini ve burada kaldırdıklarını söyledi. Kadın devam eden ifadesinde, olay günü gece saatlerinde işyerinden geldiğini ve evde yoğun uyuşturucu kokusu ve duman görerek sinirlendiğinin, oğlunun odasına girdiğini arkadaşıyla uyuşturucu ticaretini yaptığını gördüğünü bu yüzden arkadaşını evden kovduğu için oğluyla arasında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Kavga esnasında oğlunun kendisine hakaret ve küfür edip bıçak çektikten sonra üstüne geldiğini bu yüzden kocasının silahını alıp oğluna ateş açtığını söylediği bilgisine ulaşıldı.

Evlat katili anne tutuklandı

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adli içmeleri yapılan Memnune Keleş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kadının emniyette herhangi bir suç kaydı bulunmazken, öldürdüğü oğlunun ise “uyuşturucu madde kullanmak”, “kasten yaralama” ve “oto hırsızlığı” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.