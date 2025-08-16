İstanbul'da evlere dadanan kadın hırsızlar yakalandı: 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da farklı ilçelerde meydana gelen çok sayıda evde gerçekleşen hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 kadın şüpheli polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bu yıl içerisinde, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy ilçelerindeki evlerde art arda yaşanan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda mağdurların ifadelerine göre çalınan evlerinden çalınan eşyaların toplam değerinin milyonlarca lirayı bulduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra mağdurların beyanlarına göre olaylarda; ziynet eşyalar, nakit para, pasaport, elektronik eşyalar, değerli saatler, antika eşyaların aralarında bulunduğu yüksek miktarda mal varlıklarının çalındığı belirlendi.

4 kadın şüphelinin her biri suç makinesi çıktı

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kısa sürede netice verdi. Yapılan incelemelerde olayla bağlantılı oldukları öğrenilen 4 kadın şüpheli 10 Ağustos’ta Beyoğlu’nda yakalanarak gözaltına alındı. Kimlikleri tespit edilen ve ifadelerinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilere yönelik yapılan sorgulamada G.Ç.’nin 68 suç kaydı, S.G.’nin 26 suç kaydı Ç.Ç.’nin 24 suç kaydı ve A.Ç.’nin 21 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Hırsızlıktan sonra tanınmamak için kıyafetlerini değiştirdiler

Polis ekipleri, izini sürdüğü şüphelilerin hırsızlıktan sonra bir işletmede kıyafetlerini değiştirdiğini de tespit etti. Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde kadın şüphelilerin bir işletmeye girdiği, ardından kıyafetlerini değiştirdikleri anlar yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.