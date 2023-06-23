İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ olarak adlandırılan A.H. adlı yabancı terörist yakalandı. Bahçelievler’deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı ‘yalnız it’ olarak adlandırılan bir hücre üyesinin sansasyonel eylem planı yaptığına dair istihbarat alan güvenlik ve istihbarat birimleri, teröristi adım adım izledi. Özellikle Suriye’deki örgüt kamplarına gittiği ve belli bir süre sonra Türkiye’ye döndüğü saptanan A.H.’nın eylem potansiyelini değerlendiren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine bağlı ekipler, çalışmalarda teröristin silahlı, ‘canlı bomba’ türünde intihar saldırısı ve suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olduğunu tespit etti.

Piknik tüpü ve bomba yapımında kullanılan malzemeler

Yeri ve kimliği belirlenen hücre üyesi, 18 Haziran’da Bahçelievler düzenlenen operasyonla yakalandı. DEAŞ mensubunun barındığı evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait dolu 2 şarjör, piknik tüpü ile birlikte bomba yapım aşamasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, çok sayıda dijital ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilen A.H.‘ye ait olan dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda suç izine rastlandı. Yabancı uyruklu A.H. adlı DEAŞ zanlısının, söz konusu dijitallerinde, örgüt tarafından militanları için özel olarak hazırlanan bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları ile dokümanları incelediği, yine geçmiş dönemde Türkiye’de meydana gelen terör saldırıları ile ilgili araştırmalarda bulunduğu anlaşıldı.

Türkiye’deki tüm bağlantılar ve iletişimde olduğu kişiler mercek altında

Polisteki sorgusu önceki gün sona eren ve örgüt içinde ‘yalnız it’ diye nitelendirilen DEAŞ’lı A.H., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik ve istihbarat birimleri, DEAŞ’lı teröristin Türkiye’ye girişinden itibaren kurmuş olabileceği tüm bağlantıları, irtibatlı olduğu kişileri ve eylemin niteliğini çok yönlü olarak araştırıyor. A.H.’nın radikal terör örgütü DEAŞ saflarında hangi kamplarda yer aldığı ve Türkiye’de silahlı, ‘canlı bomba’ türünde intihar saldırısı ve suikast tarzı eylemi kim ya da kimlere yönelik planlamış olabileceği ise en ince ayrıntısına kadar mercek altına alındı.