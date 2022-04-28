İstanbul'da, eylem hazırlığındaki DKP/BÖG hücresi çökertildi

İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığındaki DKP/BÖG terör örgütüne mensup bir hücre, İstanbul Polisince düzenlenen operasyonla çökertildi. Akşam saatlerşnde gerçekleştirilen kritik operasyonda 5 kilo patlayıcı ve bu bombalarla bağlantılı 3 terörist yakalandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 28.04.2022 01:29
  • Güncelleme: 28.04.2022 08:59
İstanbul'da, eylem hazırlığındaki DKP/BÖG hücresi çökertildi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığındaki DKP/BÖG terör örgütüne mensup bir hücre, İstanbul Polisince düzenlenen operasyonla çökertildi. Akşam saatlerşnde gerçekleştirilen kritik operasyonda 5 kilo patlayıcı ve bu bombalarla bağlantılı 3 terörist yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DKP/BÖG (Devimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Güçleri) adlı terör örgütünün kent genelinde sansasyonel eylem tertiplediğini tespit etti. Söz konusu örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, DKP/BÖG hücresinin eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu akşam saat 21.45 sıralarında Sancaktepe’de örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı operasyonda bomba hazırlarken suçüstü yakalanan H.T., C.P., O.A. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda yaklaşık 5 kg patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildi.

İstanbul’daki sarsıcı operasyonu ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kısa bir süre önce duyurmuştu. Bomba düzenekleri ve ele geçirilen mühimmat ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, “Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi.” ifadesini kullanan Bakan Süleyman Soylu, “DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi.

Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun” ifadelerini kullanmıştı.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

2
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

3
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

4
Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

5
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

6
İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

DAHA FAZLA
Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu