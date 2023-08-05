İstanbul'da Eyyam-ı Bahur sıcakları vatandaşları etkisine almaya devam ediyor

"Eyyam-ı Bahur" etkisinin sürdüğü İstanbul’da kavuran sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Sıcaklıklardan kaçan vatandaşlar gölgelerde dinlenerek sıcaklığın etkisinden kaçmaya çalışıyor.

Megakent İstanbul’da "Eyyam-ı Bahur" sıcakları etkisi devam ediyor. Bunaltan sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi’ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden Gezi parkında gölge altında dinlenerek kaçınmaya çalıştı. Kuşlar Gezi Parkındaki fıskiyedeki su havuzu içerisinde serinlerken, fıskiyedeki suyu şişeye dolduran vatandaşlar kafalarından aşağı dökerek serinlemeye çalıştı.

Sıcakların yüksek olduğunu söyleyen Ahmet Kaya “Bugün çok sıcak, nem oranı çok yüksek namazdan çıktık. Taksim meydanında yürünecek hali yok. Ağaçların altına geldik oturduk. Yine sıcak var ağaçların altında bile sıcak var. 40-45 dereciyi bulur yani, sıcaklar çok o yüzden herkes gölgeliklerde parklarda bizde oturup dinlenelim” dedi.