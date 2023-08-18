İstanbul'da Fas uyruklu yolcuyu döverek ölümüne neden olan taksici tutuklandı

İstanbul’da Fas uyruklu yolcuyu döverek ölümüne neden olan taksici ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı.

Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit Mahallesi’nde 14 Ağustos günü saat 10.30’da 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, arkadaşlarını ziyaret etmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. İddiaya göre taksici, turistin gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı. Bu duruma sinirlenen Doumane ve taksici arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taksici, attığı yumrukla Doumane’yi yere düşürerek başını asfalta çarpmasına sebep oldu ve olay yerinden aracına binerek kaçtı. Yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınan ağır yaralı Jamal Doumane’nin bu sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan şüpheli taksici Doğan G. ‘kasten yaralama’ suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı. Savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınan şüpheli Doğan G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı.