İstanbul'da feci olay: Tartıştığı oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da bir kişi, aralarında tartışma çıkan oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul'da feci olay: Tartıştığı oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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İstanbul’da bir kişi, aralarında tartışma çıkan oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kıraç Osmangazi Mahallesi’nde Ertan E., oğlu Umut E. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada baba, oğlunu 8 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Umut E.’nin hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.