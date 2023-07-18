İstanbul'da feci olay: Tartıştığı oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul’da bir kişi, aralarında tartışma çıkan oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kıraç Osmangazi Mahallesi’nde Ertan E., oğlu Umut E. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada baba, oğlunu 8 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Umut E.’nin hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.