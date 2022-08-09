Siemens
SON
DAKİKA
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor
Süper Lig'de heyecan yeniden başladı
Üniversite tercihleri sonrası kiralık konutlara yoğun talep
Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Trakya'da ilaçlanan mısır tarları tırtıllardan temizlendi
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

İstanbul'da film gibi eski koca dehşeti kamerada: Önce vurdu sonra aracını gasp etti

Sarıyer'de telefonda tartıştığı eski eşiyle sevgilisini çağıran eski koca, silahla dehşet saçtı. Çifti bacaklarından vurarak yaralayan şahıs, silahın kabzasıyla kafasına vurup darp ettiği bir şahsın da aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis kimliğini tespit ettiği şahsın peşine düştü.

İstanbul'da film gibi eski koca dehşeti kamerada: Önce vurdu sonra aracını gasp etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Sarıyer’de telefonda tartıştığı eski eşiyle sevgilisini çağıran eski koca, silahla dehşet saçtı. Çifti bacaklarından vurarak yaralayan şahıs, silahın kabzasıyla kafasına vurup darp ettiği bir şahsın da aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis kimliğini tespit ettiği şahsın peşine düştü.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 01.15 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce Taner A. (37) ve Seher A. (30) birbirlerinden boşandı. Seher A., bir süre sonra temizlik görevlisi Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladı. Bunu öğrenen Taner A., telefonda tartıştığı eski eşi, sevgilisi ve arkadaşları kuaför Bedir C.’yi (40) semtteki bir caddeye çağırdı. Tartışmanın ardından taraflar buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattı. Görüşmenin ardından Seher A., sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir C. ile caddeye gelerek aracını park edip eski kocasını beklemeye başladı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Önce vurdu sonra kovalayıp yakın mesafeden bir daha ateş etti

Cadde üzerinde buluşan Seher A. ve Taner A. arasında tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Taner A. belindeki tabancayı çıkartarak eski eşi Seher A. ve sevgilisi Yaşar Ç.’yi tabanca ile yaraladı. Yaralanan Yaşar Ç., can havliyle kaçmak isterken, Taner A. peşinden koşarak acımasızca yaralı şahsa tekme atarak yakın mesafeden de bir el ateş etti. Eski eşini ve sevgilisini tabanca ile vuran saldırgan, daha sonra araca yönelerek araç içerisinde bekleyen Bedir C.’yi ise tabancanın kabzasıyla darp edip araçtan indirdi. Eski koca Taner A., Bedir C.’nin içinde beklediği aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Kabzasıyla kafasına vurduğu şahsın aracını gasp etti

Olay yerinden uzaklaşan Taner A., yakalanacağını düşünerek gasp ettiği aracı Maden Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde kapılarını açık şekilde terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Bedir C.’nin ise tedavi olmak için kendi imkanlarıyla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Hastanesine gittiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri de saldırgan eski koca Taner A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganın eski eşini ve sevgilisini vurduğu anlar kamerada

Polis ekiplerinin Taner A.’yı yakalama çalışmasını sürerken, yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın eski eşini vurduktan sonra ve sevgilisini tabanca ile yaraladığı sonrasında kaçtığı görülüyor.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Doğu Otomotiv, Silivrispor'un ana sponsoru oldu
Doğu Otomotiv, Silivrispor’un ana sponsoru oldu
Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi.
Bakım için Amerika’dan Silivri’ye getirildi.
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı