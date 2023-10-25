İstanbul'da film gibi olay: Kaza yapıp kaçtı, kadının evine girip bıçakla tehdit etti

Kağıthane’de bir şahıs, hafif ticari araçla kaza yapınca korkup bir binaya girdi. Çatı katına çıkan şahıs zorla girdiği evdekileri bıçakla tehdit etti. Polis çocuğu kurtarırken şahıs ise balkonda kendini bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerinin ve ağabeyinin ikna çalışmaları sonucu bıçağı bırakan şahıs kanlar içerisinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda 34 GSC 866 plakalı hafif ticari araçla seyreden Ferhat Y. (27) bariyerlere çarparak kaza yaptı. Madde etkisinde olduğu iddia edilen şahıs ardından araçtan inerek koşarak kaçmaya başladı.

Eve girip kadını bıçakla tehdit etti

Şahıs ardından semtte bulunan 4 katlı bir binanın altındaki tamirciye bıçak doğrultup binaya girdi. Çatı katına çıkan şahıs, arada açık olan bir camdan daireye girdi. İçeride bulunan yabancı uyruklu bir kadının bağırması üzerine şahıs, kadını ve çocuğunu bıçak doğrultarak tehdit etti.

Polis çocuğu ve kadını kurtardı

O esnada şahsın bıçak doğrulttuğu tamirci polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, önlem alarak daireye çıktıkları esnada şahıs çocuğu bırakarak balkona çıktı. Polisin koruma altına aldığı kadın ve çocuğu aşağıya indirilirken, şahıs ise teslim olmamak için bıçakla direndi. Polisin ekiplerinin ikna çabaları sürdüğü esnada madde etkisinde olduğu iddia edilen şahıs, kendine zarar vermeye başladı.

Polis ve ağabeyi tarafından ikna edildi

Vücudunun birçok noktasına bıçakla zarar veren şahıs, yaklaşık 2 saat sonra polis ekipleri ve ağabeyi tarafından ikna edildi. Bunun üzerine müdahale eden polis ekipleri şahsın bıçağını alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Şahıs ardından ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

“Sizi öldürürüm, gidin buradan”

Olayla ilgili konuşan Mustafa Altınbaş, “Eve hırsız girdiğini söylediler. Üst katta iki tane kadın yaşıyor. Biz dükkanda otururken gürültü duyduk. Yukarıda bir adamın olduğunu öğrendik. Sonrasında balkonda da gördük. Evin içine girmiş. Eve girerken aşağıda bizim çocuklara, ‘Sizi öldürürüm. Gidin buradan’ demiş. Çocuklar da korkudan kaçarak polisi aramışlar. Biz de yukarıya çıktık. Ben adamla konuştum. O esnada zaten boğazını kesiyordu. Olay 2 saat sürdü. Biz kendisine yapmaması gerektiğini söyledik ama ne yaptıysak bizi dinlemedi. Polis ekipleri ikna edebildi. Ardından ailesinden de birisi geldi. O da ikna etti. Adamı indirirken her yer kandı. Sonrasında yukarıya çıktım. Evin her yerinde kanlar vardı” dedi.

“Kendisini bıçakla ciddi şekilde parçalamıştı”

Olayı anlatan bir diğer vatandaş da, “Bizim maç izlediğimiz sırada bir bağırma sesi duyduk. Biz hemen dışarıya çıktık. Ne olduğunu sordum. Adam birisini arıyormuş. Sonra çatıya çıkmış. Kendisini bıçakla ciddi şekilde parçalamıştı. Olay yerine polis ekipleri geldi. 2 saatlik çabanın ardından ekipler adamı ikna etti. Yakın bir yolda kaza yapmış. Orada tartıştıktan sonra buraya gelmiş. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunu çok kesmişti ve kanlıydı. Adamı ağabeyi ikna etmiş” diye konuştu.