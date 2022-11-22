İstanbul'da film sahnesi gibi olay kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirip çekiciyle aracını kaçırdı

Bayrampaşa’da gece saatlerinde sokakta süratli seyreden otomobil sürücüsü, park halindeki 3 araca çarparak kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan yara almadan kurtulan sürücü, çağırdığı çekiciyle otomobilini olay yerinden kaçırdı. Yaşananlar kameralara yansırken olayı sabah gören ve şoke olan araç sahipleri, kaçan sürücünün bir an önce yakalanmasını istiyor.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde otomobille sokakta süratli bir şekilde seyir halinde olan sürücü, park halindeki Yasemin Yıldız’a ait 34 KA 5057 plakalı otomobil, Sevda Biçer’e ait 34 BFH 103 plakalı hafif ticari araç ve Gülhanım Aksoy’a ait 59 YJ 844 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrasında aracından inen sürücü, etrafa baktıktan sonra arkadaşı olduğu iddia edilen araç çekicisini aradı. Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra gelen çekici, sürücünün aracını alarak olay yerinden götürdü.

Çekiciyle olay yerinden aracını kaçırdı

Yaşananların ardından sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen sahipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olay yerine gelen trafik polislerinin bıraktığı “raporu emniyetten alabilirsiniz” notunu gören araç sahipleri soluğu emniyette aldı. Raporu alan araç sahipleri ardından olay yerine gelerek ne olduğunu anlamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüleri izleyen araç sahipleri bir kez daha şok geçirdi.

Polis aracın çekiciyle kaçıran sürücünün peşinde

Sokakta seyreden aracın araçlarına çarptığını ve çekicisiyle götürüldüğünü gören araç sahipleri, şahsın yakalanması ve zararlarının karşılanması için emniyete şikayette bulundu. Polisin yaptığı incelemede park halindeki araçlara çarpan otomobilin plakasının 34 GK 8238 olduğu ve Yalçın Akbukut’a ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinden aracını çekiciyle kaçıran sürücünün peşine düştü.

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşanan o akıl almaz anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.