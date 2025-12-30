İstanbul'da fırtına etkili oluyor: Dalgalar sahili dövdü

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

İstanbul'da fırtına etkili oluyor: Dalgalar sahili dövdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da fırtına uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Fırtına Zeytinburnu sahilinde de etkisini gösterdi. Zeytinburnu ve Fatih kıyılarında dalgalar kıyıya vururken, açıkta bulunan teknelerin şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulduğu görüldü.

