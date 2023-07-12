İstanbul'da frenleri boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Kağıthane'de frenleri boşalan bir kamyonet, önce 3 araca ardından da konteynera çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

İstanbul'da frenleri boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Kağıthane’de frenleri boşalan bir kamyonet, önce 3 araca ardından da konteynera çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Sercan Bahadırlı idaresindeki 11 EE 373 plakalı kamyonetin iddiaya göre frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç park halindeki 3 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak konteynere çarpıp durabildi. Kaza sonucu 3 araçta ve konteynerde hasar oluştu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, belediye ekipleri ise temizlik çalışması yaptı.