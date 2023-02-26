İstanbul'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
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İstanbul’un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırdıkları ve yer yemin ettikleri tespit edilen 4 şüpheliyi savcılık talimatıyla 3 ay teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3’ü kadın 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan incelemelerde şahısların fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı