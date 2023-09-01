İstanbul'da gece çakan şimşekler vatandaşları korkuttu

İstanbul'da gece saatlerinde şehrin neredeyse her bölgesinden görülen şimşekler vatandaşları korkuttu. Gökyüzündeki şimşekler telefon kameralarına da yansıdı.

İstanbul'da gece çakan şimşekler vatandaşları korkuttu
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İstanbul’da gece saatlerinde şehrin neredeyse her bölgesinden görülen şimşekler vatandaşları korkuttu. Gökyüzündeki şimşekler telefon kameralarına da yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sabaha yakın İstanbul ve Marmara bölgesinde yağış bekleniyor. Bu nedenle İstanbul’da gece saatlerinde neredeyse şehrin her bölgesinden görülen şimşekler vatandaşları korkuttu. Panikle gökyüzüne bakan vatandaşları telefonlarıyla bu şimşekleri anbean kaydetti.

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