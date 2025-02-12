İstanbul'da gece sis etkili oldu: Boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düşerken boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da gece sis etkili oldu: Boğaz trafiği askıya alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

İstanbul’da gece saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düşerken boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı.

Gece saatlerinde şiddetini artıran sis sebebiyle boğaz geçişleri 03.10 itibarıyla geçici süreliğine çift yönlü askıya alındı. Otoyollarda da etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düştü. Araçlar da sis nedeniyle dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

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