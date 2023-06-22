İstanbul'da gençlerin laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul’da gençlerin laf atma kavgası sonrasında olay yerine tabanca ile geri dönen şüpheliler dehşet saçtı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Arda G. isimli genç, sokakta yürüyen bir kadına laf atarak küfür etti. Kadın ile Arda G. arasında yaşanan tartışmayı gören esnaf Mehmet Ali Tanyıldız, G.’ye vurmaya başladı. Şahıslar arasında çıkan kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan Arda G., bir süre sonra kardeşi Mete G. ve arkadaşı Sedat B. ile geri döndü. Yanına ruhsatsız tabanca alıp gelen Mete G., Tanyıldız’ın göğsüne ateş ederek yaraladı. Yaşanan bağrışmalar üzerine dışarı çıkan Mısır uyruklu esnaf Zakaria Ali A. ise Mete G.’nin bacağına ateş etmesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tanyıldız ile bacağından yaralanan Zakaria Ali A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Mehmet Ali Tanyıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası şahısların adreslerini tespit eden polis ekipleri, olaya karışan 3 şahıstan Mete G. ve Arda G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ise ekipler tarafından Turgut Özal Stadı yanında bulundu. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ederken yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.