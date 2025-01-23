İstanbul'da gökdelenlerin sis içinde manzarası hayran bıraktı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan siz boğaz trafiğinin durmasına neden oldu. Dronla çekilen görüntülerde bulutların arasında gözüken gökdelenler ise eşsiz manzaralar ortaya çıkarttı.

İstanbul'da gökdelenlerin sis içinde manzarası hayran bıraktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan siz boğaz trafiğinin durmasına neden oldu. Dronla çekilen görüntülerde bulutların arasında gözüken gökdelenler ise eşsiz manzaralar ortaya çıkarttı.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan Levent ve Çamlıca bölgesinde yoğun olarak gözüken sis havadan görüntülendi. Çamlıca Kulesi’nin bulutların üzerindeki manzarası de mest etti. Sis nedeniyle zaman zaman araç sürücüleri görüş mesafesi kısalması nedeniyle yavaş seyretmek zorunda kaldı. Havadan çekilen görüntülerde gökdelenlerin gün doğumunda kartpostallık görüntüleri de görenleri kendine hayran bıraktı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb