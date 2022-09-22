İstanbul'da gökkuşağı sürprizi kartpostallık görüntüler oluştu

İstanbul'da yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle çekilen gökkuşağının görüntüsü ise kartpostallık görüntü oluşturdu.

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi kartpostallık görüntüler oluştu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

İstanbul’da yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle çekilen gökkuşağının görüntüsü ise kartpostallık görüntü oluşturdu.

İstanbul’da kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. İstanbul Boğazı ve Alibeyköy’de oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle çekilen gökkuşağının görüntüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi kartpostallık görüntüler oluştu