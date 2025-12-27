İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
Kent genelinde gün boyu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından akşam saatlerinde kısa süreli oluşan gökkuşağı hayran bıraktı.
İstanbul’da gün boyu etkili olan soğuk ve yağışlı havada gökyüzündeki kara bulutların dağılmasının ardından gökkuşağı oluştu. Gökkuşağının manzarası kendine hayran bıraktı. Hasdal civarında görünen gökkuşağı kısa bir süre sonra kayboldu. Gökkuşağının manzarası ise kendine hayran bıraktı.