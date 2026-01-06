İstanbul'da gökkuşağı trafikte görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, trafikteki sürücülere adeta görsel şölen sundu.

İstanbul'da gökkuşağı trafikte görsel şölen oluşturdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İstanbul’da etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, trafikteki sürücülere adeta görsel şölen sundu.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Yağmurun sona ermesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermesi sonucu oluşan gökkuşağı, özellikle yoğun trafik akışı sırasında sürücülere kısa süreli de olsa keyifli anlar yaşattı. Bazı sürücüler araçlarını yavaşlatarak, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Ortaya çıkan manzara, gökyüzündeki renk cümbüşüyle birlikte hem sürücüler hem de çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gökkuşağı kısa süre sonra gözden kaybolurken, o anlar geriye güzel görüntüler bıraktı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb