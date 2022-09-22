İstanbul'da gökkuşağı ve şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu

İstanbul'da günbatımında tarihi yarımada üzerinde gökkuşağının ve şimşeklerin buluştuğu anlar seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da gökkuşağı ve şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

İstanbul’da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağışın ardından, gökyüzünde gökkuşağı belirdi. İstanbul’da günbatımında tarihi yarımada üzerinde Dron Operatörü Ömer Erkamoğlu’nun kayda aldığı ve gökkuşağı ile şimşeklerin aynı karede buluştuğu görüntüler kendine hayran bıraktı. Bir yanda İstanbul Boğazı, bir yanda Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi gökyüzünde ise gökkuşağı yer alınca seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

İstanbul'da gökkuşağı ve şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu
İstanbul'da gökkuşağı ve şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu
İstanbul'da gökkuşağı ve şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu
İstanbul'da gökkuşağı ve şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu
İstanbul'da gökkuşağı ve şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu