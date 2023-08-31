İstanbul'da görülmemiş hırsızlık kamerada: Kadının düşürdüğü poşeti aracından inmeden çaldı

Kağıthane’de iki çocukla yürüyen bir kadın, yolun karşısına geçerken içinde telefon ve tablet bulunan poşeti elinden düşürdü. Bunu gören bir sürücü ise poşeti yol ortasında aracından inmeden çalarak gözden kayboldu. Yaşanan ilginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde önceki ay yaşanan olayda, bir kadın yanındaki iki küçük çocukla birlikte yolun karşısına geçmek için yürümeye başladı. O esnada kadının bir yandan da küçük çocuğun elini tutmaya çalışmasından dolayı içinde toplamda 5 bin lira değerinde tablet bilgisayar ve cep telefonu bulunan poşet yolun ortasına düştü. Düşen poşeti fark etmeyen kadın, çocukları da alarak yolun karşısına geçerek yürümeye devam etti.

Aracından inmeden poşeti çaldı

Olayın yaşanmasıyla poşetin birkaç saniye yol ortasında durmasının ardından seyir halinde ilerleyen bir araç poşetin yanına gelerek trafik ışıklarında durdu. Kırmızı ışığın yandığı süre boyunca poşeti inceleyen şahıs, aracın hareket etmesiyle birlikte kapısını açtı ve poşeti alarak saniyeler içinde gözden kayboldu. Görenleri hayrete düşüren hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.