İstanbul'da gözaltına alınan 'Numan Amed' kod adlı terör örgütü mensubuna 15 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan ‘Numan Amed’ kod adlı terör örgütü mensubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şahsın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Havalimanı’nda ikna birimlerinin de aracılığıyla gözaltına alınan ‘Numan Amed’ kod adlı S.Ö.’ye yönelik yürütülen soruşma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, S.Ö.’nün terör örgütü PKK/KCK’nın kırsal alanında silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla 2018 yılında örgüte katılım gösterdiği yönünde bilgiler edinildiği, bu çerçevede kendisi ile polis ekipleri tarafından yapılan telefon görüşmeleri sonucu teslim olması yönündeki ikna çalışmalarının sonuç verdiği ve şahsın 14 Ekim 2022’de İran üzerinden İstanbul’a gelerek teslim olduğu kaydedildi.

"Bu şekilde derneğe giden gençleri örgütleme faaliyetleri yapılırdı"

İstanbul Havalimanında gözaltına alındığı belirtilen şahsın ifadesine yer verilen iddianamede, S.Ö.’nün Almanya’da doğduğunu, Almanya’da arkadaş çevresinin genelde Ezidi Kürtler ve Alman vatandaşlarından oluştuğunu söylediği aktarıldı. Şüphelinin beyanının devamında, "Ezidi Kürt arkadaşlarım ile birlikte bulunduğumuz şehirde faaliyet gösteren Kürt Kültür Derneği isimli yere gidip gelmeye başladım. Bu dernek veya buna benzer dernekler genelde PKK/KCK terör örgütü lehine faaliyet gösteren yerlerdi. Bu derneğe gittiğimizde ilk başlarda bilardo oynardık, daha sonraki gidişlerimde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yer aldığı filmler ve belgeseller gösterilmeye başlandı, bu şekilde derneğe giden gençleri örgütleme faaliyetleri yapılırdı’’ dediği kaydedildi.

Selahattin Demirtaş’ın ağabeyinden dersler aldığını söylediği belirtildi

Hazırlanan iddianamede şüphelinin beyanının devamında, 2018 yılının Nisan ayında Mazlum Doğan Akademisine katıldığını, burada Selahattin Demirtaş’ın ağabeyinin de yer aldığını ve Demirtaş’ın burada ‘demokratik modernite’ derslerini verdiğini söylediği aktarıldı.

"Türk güvenlik güçlerinin teslim olan örgüt mensuplarına tavırlarının nasıl olduğunu sordum’’

İddianamede şüphelinin, 2022’de başka bir örgüt mensubunun örgütten koparak Türkiye’ye teslim olup serbest kaldığını öğrendiği, bunun üzerine interneti açarak o şahısla iletişim kurduğu, kendisine Kuzey Irak’ta yaşadığını ve örgütten koptuğunu söylediği belirtildi. İddianamede şüphelinin beyanında, ‘’Kendisine ‘duydum ki Türkiye’ye gitmişsin’ dedim, Türk güvenlik güçlerinin teslim olan örgüt mensuplarına tavırlarının nasıl olduğunu sordum, kendisi de bana ‘örgütte anlatıldığı gibi değil, burada çok iyi davranıyorlar, örgütten kopanların tekrardan topluma kazandırılması için yardımda bulunuyorlar’ dedi, bu şekilde yazıştık’’ şeklinde söylediği kaydedildi.

"Çok pişmanım’’

Şüphelinin ikna birimlerinin de aracılığıyla İstanbul Havalimanı’na indiğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin beyanında, "Türk güvenlik güçlerinin yönlendirmesi ile İran’dan Türkiye’ye gelip teslim oldum. Bu süreci ben kendim yönlendirdim. Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir çatışma ortamım olmadı. Faaliyetlerimi yukarıda sizlere anlattım. Çok pişmanım, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum’’ ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede S.Ö.’nün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan iddianamede, şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak cezasında indirim uygulanması talep edildi.