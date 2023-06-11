İstanbul'da gülen yine İngilizler oldu

İstanbul’da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Manchester City şampiyon oldu. 2005 yılında Liverpool’un Milan’ı eleyerek ulaştığı şampiyonluğun ardından Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yine kazanan bir başka İngiliz takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Inter ile Manchester City karşılaşırken, İngiliz ekibi 68. dakikada Rodri’nin ayağından bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaştı. Tarihinde ikinci kez final oynama başarısı gösteren City, bu organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.

2005 yılında yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan finalde Liverpool, Milan’a karşı 3-0’dan geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde önemli yer edinen maçı penaltılarda kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. İstanbul’da oynanan ikinci finali de bir başka İngiliz takımı kazandı.