İstanbul'da gün görsel şölenle başladı
İstanbul'da gün doğumunda objektife yansıyan görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü eşsiz manzaralar oluşturdu.
İstanbul’da gün doğumunda objektife yansıyan görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü eşsiz manzaralar oluşturdu.
İstanbul’da çekilen görüntüler kartpostallık kareler oluşturdu. Güneşin doğmaya başlaması ile kırmızı, sarı ve turuncu renklerin gökyüzündeki dansı görenleri kendine hayran bıraktı. Ortaya çıkan muhteşem manzara Sancaktepe ve Taksim’de cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarası mest etti.