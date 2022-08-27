Siemens
SON
DAKİKA
Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Silivri’de yürekleri ağıza getiren görüntü
Frutti Extra, FIBA Eurobasket 2022'nin resmi sponsoru oldu
Ebeveynlere tost makinesi ve katı meyve sıkacağı rehberi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik'
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

İstanbul'da hafriyat kamyonları tehlike saçıyor

İstanbul'da sayıları artan hafriyat kamyonları trafikte tehlike saçıyor. Sürücüler kamyonların aşırı hız yapmasından şikayet ederken, Şile yolunda hafriyat kamyonlarının tüm şeritleri kapatarak ilerlemesi dikkat çekti.

İstanbul'da hafriyat kamyonları tehlike saçıyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü öğlen saatlerinde Şile otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Şile’ye gitmek isteyen bir sürücü, 3 şeritli otoyolu hafriyat kamyonlarının kapattığını gördü. Akan trafikte kamyonları geçip ilerlemek isteyen sürücü hafriyat yüklü kamyonların hem sol şeritten hem de sağ şeritten yavaş ilerlemesinden dolayı geçemedi. Durumu cep telefonu ile videoya alan sürücü, hafriyat kamyonlarının tüm şeritleri kapatarak trafiğin yavaşlamasına ve kamyonların kazalara neden olmasına tepki gösterdi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Başkan Yılmaz Bakan Soylu'yu Ağırladı
Başkan Yılmaz Bakan Soylu’yu Ağırladı
Bakan Soylu: 'Gabar bölgesini tertemiz yapacağız'
Bakan Soylu: 'Gabar bölgesini tertemiz yapacağız'
Bakan Soylu'dan Silivri'de polise saldırı ile ilgili açıklama
Bakan Soylu’dan Silivri’de polise saldırı ile ilgili açıklama
Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Silivri’de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı