İstanbul'da hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu kamerada

Başakşehir'de otoyol üzerinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun son sürat ilerlediği esnada makas attığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Başakşehir’de otoyol üzerinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun son sürat ilerlediği esnada makas attığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun son sürat ilerlediği esnada makas attığı ve tehlikeli şekilde yoluna devam ettiği anlar aynı cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobildeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde son sürat ilerleyen hafriyat kamyonunun yanından gitmekten korkan diğer araçlar ve kamyonun makas attığı anlar görüldü.