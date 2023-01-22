İstanbul'da hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti

İstanbul’da ocak ayının son günleri olmasına rağmen havanın sıcak olması nedeni ile ağaçlar çiçek açarken bu durumu fırsat bilen vatandaşlar ise park ve bahçelere akın edip mangal yaptı.

Ortalama sıcaklığın 17 ile 18 derece civarında hissedildiği İstanbul’da bu yıl beklenen yağış halen kendisini göstermedi. Sultangazili vatandaşlar da havanın güzel olmasını fırsat bilerek park ve bahçelere akın etti. Bazı vatandaşlar mangal yaparken bazı vatandaşlar da her yıl bu dönemde İstanbul’da kar görüldüğünü ancak bu yıl yağış olmadığı için barajlarda su kalmadığı nedeni ile kaygı duyduklarını belirtti.

Hasan Koca isimli vatandaş "Yaklaşık 15 senedir Sultangazi’de oturmaktayım. Her sene bu zamanlarda kar olurdu, 15 ile 20 santim hatta yarım metreye yakın kar olduğu zamanları biliyorum. Bu gidişatın pek iyiye gittiğini sanmıyorum. Bu sene ocak ayı bitmek üzere halen ortada kar yok, yağmur yok. 2 gün önce yağmur yağdı, çok sevindik ama ne baraja ne de toprağa faydası oldu” dedi.

Hakan Menteşe isimli vatandaş, "Bugün kışın ortasında böyle güzel bir hava olduğu için kar yağmadı, yağmur yok, bahar havası gibi biz de piknik yapmaya geldik. Tabii ki bu mevsimde bu hava iyi değil. Kuraklık söz konusu barajlarda ama kısmet böyle havalar bu şekilde gidiyor, biz de bu günü değerlendirdik" derken, Ramazan Satılmış ise, "Bu mevsimde bu havayı bulmak çok zor. Geçen sene bu zamanlarda burada bayağı kar vardı, barajlar boşalmış. Allah yardımcımız olsun. Yapak bir şey yok" ifadelerine yer verdi.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken o anlar ise kameraya yansıdı.