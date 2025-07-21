İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’da haftanın ilk mesai gününde tatil mevsimi olmasına rağmen iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Megakentte haftanın ilk mesai gününde tatil mevsimi olmasına rağmen oluşan trafik, iş çıkış saatinde giderek arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü. Yoğunluğun çok fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Trafik durma noktasına gelirken, her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu.