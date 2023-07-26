İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam!

Son dönemde gıdadan akaryakıta birçok ürünün fiyatı artarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına da zam geldi. 28 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, 200 gram normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Daha önce 3 liradan satılan ekmeğe yüzde 66 zam gelmiş oldu.

500 gram organik tam buğday ekmeğinin fiyatı 25, 400 gram tam buğday ekmeğinin fiyatı ise 20 liraya çıktı.

670 gram tost ekmeğinin fiyatı 20 liraya yükselirken, 350 gram 6 adet hamburger ekmeğinin fiyatı ise 18.50 lira oldu.

İşte Halk Ekmek'in yeni tarifesi:

