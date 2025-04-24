İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

İstanbul’da depremin ardından hasar oluşan ya da ihbar yapılan binalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İstanbul’un Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde il genelinde bazı binalarda çökme, bazılarında ise hasar oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, dün itibarıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Küçükçekmece’de Halkalı Merkez Mahallesi Pınar Sokak’ta da incelemeler yapıldı. İhbar üzerine denetim aracı ile sokağa gelen ekipler, aracın üzerinde bulunan kameralardaki sensörler vasıtasıyla binalarda ölçüm yaptı. Ölçümler neticesinde binalarda herhangi bir kayma olup olmadığı belirlendi. Ardından ekipler hasar olduğu belirlenen ya da ihbar yapılan binalarda inceleme yaptılar. Ölçüm yapılan her iki binada da deprem kaynaklı hasar tespit edilmedi. Ekiplerin çalışmaları diğer bölgelerde devam edecek. Öte yandan, Tevfik Fikret Sokak’ta da belirlenen binalara giriş çıkış kapatıldı. Ekipler binalarda incelemede bulunacak.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, "6 Şubat depremleri sonrasında saha çalışmalarını yürütmüştük. İstanbul’da yaşadığımız deprem sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını koordine ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından Bakanlığımıza bildirilen yapı hasarına ilişkin İstanbul’a intikal etmiş durumdayız. Gelen ihbarlar doğrultusunda binalarımızı inceliyoruz. Burada da bir binamızla ilgili ihbar vardı. Yanımızda getirdiğimiz bina takip cihazı ve hasar tespitlerimizle birlikte kontrol edilen 2 binada herhangi bir kayma olup olmadığı konusunda inceleme yaptık. Ekiplerimiz binanın 22 Nisan ile 23 Nisan arasında herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde en ufak bir çatlak ya da hasar olup olmadığı konusunda faaliyetlerini yürüttüler. Şu an iki binada da hasar görülmüyor. Vatandaşlardan aldığımız ihbarlara yönelik bütün ekiplerimizle can havliyle çalışıyoruz. İhbarları hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. 3 bin civarında ekibimiz var" ifadelerini kullandı.