İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları yüzde 79'a düştü

Marmara Bölgesi'nde mayıs ve haziranda ayında havaların ısınmasıyla, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son iki hafta içerisinde yüzde 83.43 seviyelerinden yüzde 79.05 seviyelerine düştü. Doluluk oranı iki haftada yüzde 75.71'den yüzde 69.53'e düşen Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.

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  • 02.06.2022 11:26
  • Güncelleme: 02.06.2022 12:50
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları yüzde 79'a düştü
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Marmara Bölgesi’nde mayıs ve haziranda ayında havaların ısınmasıyla, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son iki hafta içerisinde yüzde 83.43 seviyelerinden yüzde 79.05 seviyelerine düştü. Doluluk oranı iki haftada yüzde 75.71’den yüzde 69.53’e düşen Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.

İstanbul’da havaların ısınmasıyla birçok barajda su seviyelerinde düşüşler yaşanmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki hafta önce 83.43 iken, doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 79.05 olarak ölçüldü. Anadolu Yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı da bu durumdan nasibini aldı. İSKİ verilerine göre Ömerli Barajındaki doluluk oranı 2 hafta önce yüzde 75.71 seviyesindeyken bugün ise yüzde 69.53 seviyelerine geriledi.

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İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 69.53

Alibeyköy yüzde 61.32

Büyükçekmece yüzde 89.18

Darlık yüzde 91.14

Sazlıdere yüzde 65.23

Elmalı yüzde 82.45

Istrancalar yüzde 97.65

Kazandere yüzde 100

Pabuçdere yüzde 94.64

İHA

SHA Editör
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