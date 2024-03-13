İstanbul'da havaya ateş açan magandalar kamerada: Polis tek tek yakaladı

Beyoğlu ve Kağıthane farklı sokaklarında bazı magandalar havaya rastgele ateş açtı. Bazen sokak ortasında bazen de arabayla seyir halindeyken havaya ateş açan magandalar, korku dolu anlar yaşattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu magandalar yakalanırken, silahlara da el koyuldu.

Beyoğlu ve Kağıthane’nin birçok farklı noktasında yaşanan olaylarda kendini bilmez magandalar kimi zaman araç içinden kimi zamanda sokak ortasında yürürken elindeki silahlarla havaya ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasına kaydettiren magandaların silahı ateşledikten sonra gülüşmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Çakmak istedi silah çıkarttı

Masada oturan arkadaş grubunda ise bir şahıs, arkadaşının çakmak istemesinin üzerine silahını çıkararak onunla şakalaştı. Ardından gülerek videoya alan arkadaşlarına, “Oğlum bir şey değil, korkmayın” dedi. Akıllara durgunluk veren anlar magandaların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri görüntüler üzerinden başlattığı incelemeler sonucunda başlattığı sokak ortasında ateş açan şahısları gözaltına alırken, ateşlenen silahlara da el koydu.