İstanbul'da hayvana şiddete meydan dayağı kamerada: Evire çevire dövdü

Kabataş’ta yürüyüş yapan bir genç, ATM önünde “Portakal” isimli kediye tekme atan şahsı evire çevire dövdü. Dayak anları kameralara anbean yansırken şahsı döven Özcan Akkaya, “Kayıtsız kalamadım, gerekeni yaptım. Özür dilemek istedi ama benim için bir anlamı yoktu” dedi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Kabataş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yürüyüşe çıkan 24 yaşındaki Akkaya, bir ATM’nin önüne geldi. Genç burada bir şahsın kediyi tekmelediğini görünce adeta gözü döndü. Şahsa saldıran Akkaya, onu kaldırımda evire çevire darp etti.

Kediyi tekmeleyen şahsı evire çevire dövdü

Yumruk ve tekmelerle neye uğradığını şaşıran şahıs apar topar kaçtı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayla ilgili ise şahıs ve gencin emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi. Adının “Portakal” olan kedinin ise durumunun iyi olduğu olaydan sonra kaçtığı ancak 2 gün sonra geri geldiği bilgisine ulaşıldı.

“Kayıtsız kalamadım, gerekeni yaptım”

Olayla ilgili konuşan Özcan Akkaya, “Ben vale görevlisi olarak çalışıyorum. Canım sıkıldığı için yürüyüş yapıyordum. O esnada arkadaşın kediye tekme attığını gördüm. Kayıtsız kalamadım. Sonuçta hayvanseverim. Çok üzüldüm. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Doğru bir şey değildi. Şahsı yakaladıktan sonra kaçmaya çalıştı. Özür dilemek istedi ama benim için bir anlamı yoktu. Kavga esnasında, ‘Bir daha yapmayacağım, beni bırak’ diye yalvardı. Ardından koşarak uzaklaştı. O kadar yakınlaşmamıza rağmen bir alkol kokusu almadım. Kedimizin durumu şu anlık gayet iyi. İki gün korkudan buraya gelmedi. Sonra mamasını ve suyunu vererek ait olduğu yere alıştırdık. Küçüklüğünden beri aynı yerde yaşıyor” dedi.

“Yine olsa yine aynısını yapardım”

Akkaya, “Devlet tarafından bu durumun insana yapılmış olarak görülmesi lazım. Sen beni yaraladığın için 10 yıl ceza alacaksan, bu kediyi yaralayan da o kadar ceza almalı. Eşit olmamız lazım. Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Karşılaşsam yine aynısını yapar ve polise teslim ederdim. Şahıs şikayetçi olmadı. O günden beri buradan geçtiğini görmedim” ifadelerini kullandı.