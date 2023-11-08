İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması: Aracında uyuşturucu bulunan 1 kişi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Taksim’deki uygulamada aracında uyuşturucu madde bulunduran bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul genelinde bir çok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken polis ekipleri üst araması yaptı. Polis helikopteri denetime havadan da destek verdi. Taksim Meydan’da yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan Mustafa D. isimli sürücünün otomobilinde, yapılan aramalarda poşetin içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Sürücü kelepçelenerek polis aracıyla emniyete götürülürken otomobilde uzun süre inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.