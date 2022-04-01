İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde Taksim'de helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde Taksim’de helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü Ekipler Taksim’de gerçekleştirdiği uygulamada durumundan şüphe ettikleri sürücüleri durdurarak tek tek kontrol edip, araçlar didik didik aradı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN