İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan araçlar didik didik aranırken, şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
İstanbul’da helikopter destekli huzur denetimi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan araçlar didik didik aranırken, şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri katıldı. Denetime havadan helikopter de destek verdi. Fatih ve Taksim’de durdurulan araçlardaki şahıslara GBT sorgusu yapılırken, narkotik köpeği ile detaylı arama yapıldı.