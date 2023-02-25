İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken araçlar tek tek arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 20.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydani, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele ve Polis Özel Harekat şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı’nda araçlar didik didik arandı

Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada hassas burunlu narkotik köpeği ’Komançi’ araçları didik didik aradı.

Öte yandan uygulamanın gece de süreceği öğrenildi.