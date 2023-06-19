İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Sibop kapaklarını çaldılar

Gaziosmanpaşa’da iki çocuk, park halinde olan aracın lastiklerinin sibop kapaklarını çaldı. İlginç hırsızlık anı kameralara yansırken, şaşkınlık yaşayan araç sahibi kameradan tespit ettiği şahısları bulup sibopları geri alınca şikayetçi olmadı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşı iki çocuk öğle saatlerinde park halindeki bir aracın yanına geldi. Şahıslar ardından lastiğin sibop kapaklarını saniyeler içerisinde tek tek çalarak kaçtı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Lastiklerin sibop kapaklarını çaldılar

Olayın ardından araç sahibi Bayram İnce, kapakların yerinde olmadığını fark edince bir anlık şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kameralarına inceleyen İnce, iki şahsın sibop kapaklarını çaldığını gördü. Semtte bir araştırma yapan İnce, şahısların yaşadığı eve giderek ebeveynlerinden kapakları geri alınca şikayetçi olmaktan vazgeçti.

“Kayıtları izlerken diğer kapakları da çalmışlar”

Yaşanan olayı gülerek anlatan Bayram İnce, “Öğle saatlerinde aracımın yanına indiğimde sibop kapaklarının olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarını izlerken iki yabancı uyruklu şahsın kapakları çaldığını gördük. Kayıtları izlerken diğer kapakları da çalmışlar. Sonra araştırarak kim olduklarını bulduk. Kendilerini uygun bir dille ikaz ettik. Bunun yapılmasını gerektiğini söyledik ve sibop kapaklarımızı geri aldık” dedi.